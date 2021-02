Marsala: in fiamme laboratorio di pasta in via Stefano Bilardello

Un incendio, questa mattina, è divampato presso l’esercizio “Ignazio Pasta fresca” di via Stefano Bilardello, traversa di Porta Mazara, a Marsala.

All’interno, hanno dimenticato una padella sul fuoco, in cucina. Le fiamme hanno coperto il piano cottura e raggiunto la cappa e il tubo di aspirazione. In un primo momento è stato lo stesso titolare a cercare di spegnere le fiamme ma, vista la pericolosità, sono intervenuti i Vigili del Fuoco del locale Distaccamento.

Il fuoco è arrivato sino al quadro elettrico ed è andata via la corrente. Così i pompieri hanno fatto evacuare per sicurezza gli appartamenti sopra il laboratorio di “Ignazio pasta fresca” per paura che ci fosse un rischio esplosione causato dalla presenza di ulteriori bombole in cucina.

L’edificio è stato messo in sicurezza, mentre il titolare è stato soccorso dal 118 per aver respirato fumo, pare che non si tratti di nulla di grave.