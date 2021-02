In Sicilia un ambulatorio per la riabilitazione post e long Covid

Con sindrome “post Covid” o “long Covid” si indica la persistenza di sintomi da Covid-19 nonostante l’avvenuta negativizzazione dei pazienti. Su questo tema in Sicilia è stato avviato un progetto di terapia riabilitativa respiratoria coordinato dal professor Nunzio Crimi, direttore della Pneumologia del San Marco e del Policlinico di Catania e professore ordinario di “Malattie dell’apparato respiratorio” dell’Università di Catania.

Il fenomeno “Post Covid“, è il complesso delle conseguenze derivate dall’infezione da Covid-19, la cui sintomatologia primaria è quella respiratoria, causata dall’infiammazione dell’interstizio polmonare. E sono le conseguenze di una patologia polmonare quelle che permangono più a lungo, perchè si crea una compromissione grave del tessuto polmonare. E ciò è quello che può portare al decesso.

Ma ci sono anche molti casi di “Long Covid”, ovvero le conseguenze che permangono più a lungo tempo, anche fino a 3 mesi, variabili da soggetto a soggetto, in relazione alla gravità della compromissione del polmone nella fase acuta.

Per non parlare dell’aspetto psicologico, che viene colpito da questi aspetti. Molti malati di Covid finiti in ospedale o in intensiva, superato il momento, hanno dichiarato di aver vissuto una esperienza durissima.

Ecco che al “San Marco”, mentre il paziente è ricoverato con il Covid, con tampone positivo e sintomi legati all’infezione polmonare, inizia un percorso di riabilitazione. Gli esercizi che può fare dipendono dal suo stato di salute, fino a quando con una cyclette o con un tapis roulant iniziano in reparto l’attività di riallenamento allo sforzo fisico. Quando il soggetto si sarà negativizzato, potrà iniziare all’apposito ambulatorio del Policlinico il percorso riabilitativo Post Covid oppure il paziente può essere anche seguito a domicilio.