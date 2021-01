Mazara: lavori per la realizzazione della rete fognaria di Tonnarella-Trasmazzaro

«Vanno avanti i lavori per la realizzazione delle opere fognarie nel nostro territorio comunale. Stamattina è iniziato il varo della condotta in pressione per attraversamento del Fiume Mazaro a meno di 14 metri sotto il livello dell’acqua”. Lo dichiara il sindaco di Mazara del Vallo, Salvatore Quinci annunciando che continuano i lavori della nuova rete fognaria nella zona Tonnarella –Trasmazzaro.

“La condotta permetterà il convogliamento del refluo fognario dalla costruenda rete fognaria Tonnarella -Trasmazzaro al piazzale Quinci e successiva Stazione di sollevamento San Vito che adduce il refluo al depuratore di contrada Bocca Arena – continua il primo cittadino -. Si stanno realizzando circa 60 km di nuova rete fognaria per il completamento della zona Tonnarella – Trasmazzaro che entrerà in funzione nel 2022. Questi lavori permetteranno non solo ai residenti ma anche ai proprietari di stabilimenti balneari di usufruire di una nuova condotta fognaria senza avere più disagi. L’intento è quello di eliminare gli scarichi convogliando tutte le acque reflue al depuratore, dove vengono ripulite prima di essere restituite al fiume”.