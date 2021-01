Razzismo a Marsala, il gruppo di minoranza presenta una mozione

Come raccontato dalla nostra testata, venerdì pomeriggio si è verificata a Marsala una nuova aggressione di probabile matrice razzista ai danni di un giovane africano. Purtroppo, non si tratta del primo episodio di questo genere in città, senza dimenticare le svastiche, le croci celtiche e le numerose scritte xenofobe comparse a più riprese per le vie del cenrto storico.

Sulla vicenda interviene il gruppo di minoranza Cento Passi per la Sicilia – Marsala Europea, che ha presentato un’apposita mozione con cui si invita il sindaco Massimo Grillo ad intervenire con carattere di urgenza per fronteggiare i gravi episodi di violenza e razzismo che si verificano nel territorio comunale.

I consiglieri Nicola Fici, Rino Passalacqua e Mario Rodriquez, in particolare, sollecitano il primo cittadino “ad adottare misure volte ad intensificare i controlli da parte delle forze dell’ordine per garantire maggiore sicurezza nelle strade della città e, in ragione della particolare importanza della prevenzione oltre che delle repressione, per promuovere e sostenere a livello locale le iniziative nazionali antirazziali affinché la nostra città diventi fautrice della lotta al razzismo”.