Scritte razziste in una scuola di Mazara, il sindaco Quinci esprime indignazione

Sconcerto questa mattina a Mazara del Vallo, dove sono state rinvenute delle scritte razziste sulle porte dei bagni dell’istituto comprensivo “Rizzo Marino”. A segnalare l’episodio, due bidelli della scuola. Il dirigente scolastico Vito Lucio Nobile Fidanza ha assicurato che le due vergognose scritte (una contro gli ebrei, l’altra contro i “neri”) saranno prontamente cancellate. Impressiona che, la vicenda in questione, sia avvenuta proprio a ridosso della Giornata della Memoria, in cui gli istituti scolastici, con le modalità consentite dall’attuale situazione epidemiologica, tradizionalmente ricordano le vittime della Shoah. A sottolineare quest’aspetto è stato anche il sindaco di Mazara Salvatore Quinci, intervenuto tramite una nota diffusa agli organi di stampa: «Indignazione, rabbia e sconcerto, sono i sentimenti che provo nei confronti di chi ha lasciato quelle scritte razziste sui muri delle classi del plesso “Rizzo Marino” del quarto circolo didattico “Giovan Battista Quinci”. Quello che è accaduto è gravissimo e non si può accettare; proprio tra pochi giorni il 27 gennaio ricorre il giorno della memoria, una ricorrenza internazionale per commemorare le vittime dell’Olocausto. Chi ha pensato di macchiare solo dei muri, in realtà si è macchiato di un atto vile e inumano».