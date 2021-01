Parcheggi Erice, Cassazione rigetta ricorso, annullata l’ordinanza per il Consigliere Toscano Pecorella

A seguito della pronuncia del Tribunale del Riesame che nel mese di luglio aveva annullato l’ordinanza cautelare nei confronti del Consigliere comunale di Erice Massimo Toscano Pecorella – sulla vicenda parcheggi – sostenendo che non sussistevano tanto i presupposti della misura quanto gli elementi del reato contestato, la Procura della Repubblica di Trapani proponeva ricorso in Cassazione.

E proprio ieri, 21 gennaio, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla superiore impugnazione rigettando il ricorso presentato dalla Procura e riconfermando di fatto quanto sostenuto dal Tribunale del Riesame di Palermo. A breve saranno depositate le motivazioni.

“Con la fiducia che ho sempre risposto e che continuo a riporre concretamente nella Magistratura, confermata dalle pronunce sia del Tribunale del Riesame a Palermo che della Corte di Cassazione a Roma, continuo il mio impegno istituzionale – afferma un soddisfatto Toscano Pecorella -. Ringrazio di cuore tutte le manifestazioni di stima pervenute in questi mesi. In particolare modo permettetemi di ringraziare per l’impegno e la professionalità mostrata in tutto questo periodo, i legali che mi hanno assistito durante questa ingiusta vicenda, ovvero l’Avv. Umberto Coppola e Orazio Rapisarda del foro di Trapani“.