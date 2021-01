Marsala: la Biblioteca online resta chiusa al pubblico, servizi online

In osservanza alle vigenti norme anti-Covid, la Biblioteca comunale-Archivio Storico “Salvatore Struppa” di Marsala resta chiusa al pubblico. Continuano, comunque, ad essere garantiti il servizio prestito bibliotecario su prenotazione, nonché i servizi online di consulenza e ricerca storica sulle fonti bibliografiche-documentarie.

“Ritengo che le biblioteche rivestano un ruolo fondamentale come fonte di informazione e di aggiornamento culturale, offrendo un ottimo servizio a studenti e utenti in genere – afferma l’assessore Antonella Coppola -. Comprendo che le fonti online potrebbero rivelarsi di immediato e facile accesso, ma resta il valore della biblioteca come luogo di tutti anche nell’era digitale. La Biblioteca Struppa, pertanto, continuerà ad erogare i servizi di competenza anche nel periodo emergenziale, secondo le regole anticovid governative”.

Le richieste di prestiti/servizi bibliotecari possono essere inviate alle mail bibliotecacomunale@comune.marsala.tp.it oppure archiviostorico@comune.marsala.tp.it

Per informazioni, è possibile contattare il personale – da Lunedì a Venerdì, ore 9/13 – ai seguenti numeri telefonici: 0923993.413/447.

Si evidenzia che in regime di “Zona Rossa” è giustificato anche lo spostamento per il ritiro in Biblioteca del volume prenotato.