Trasporti: incontro tra il sindaco di Favignana e l’assessore regionale Falcone

“Questa mattina martedì 19 gennaio, con l’assessore Vito Vaccaro – afferma il sindaco di Favignana Francesco Forgione – abbiamo incontrato a

Palermo l’assessore regionale ai Traporti Marco Falcone“. L’incontro si è svolto in previsione del nuovo bando per i trasporti marittimi nelle isole

minori. “Abbiamo posto l’esigenza irrinunciabile per le Egadi del

recupero delle miglia tagliate nel piano originario dei collegamenti

veloci predisposto dalla Regione. L’assessore, accogliendo la nostra

proposta, si è impegnato ad inserire nel nuovo bando quanto da noi

richiesto per assicurare l’efficienza dei trasporti nel nostro

arcipelago.

Come Amministrazione ci siamo riservati di valutare le ipotesi

proposte relative al recupero delle rotte e degli orari sulla base

della scrittura finale del bando e delle indicazioni concrete

contenute in esso per le isole Egadi.

Nell’incontro abbiamo riproposto la protesta contro la decisione della

Liberty Lines di abolire la “Liberty card”, rispetto alla quale ci

auguriamo, anche attraverso l’intervento della Regione, un diverso

atteggiamento dell’azienda”.