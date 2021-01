Coronavirus, in Italia 10.497 nuovi positivi e 603 decessi. Sicilia ancora prima per contagi nelle ultime 24 ore

Torna a crescere in misura consistente il numero di guariti in Italia, ma le ultime 24 ore hanno anche certificato un nuovo picco di decessi (603). L’andamento dell’emergenza epidemiologica continua ad alternare elementi incoraggianti in alcune aree del Paese, che si alternano a nuovi focolai, a testimonianza dell’oggettiva difficoltà sugli scenari dell’immediato futuro.

Il bollettino quotidiano del Ministero della Salute conta 21.428 guariti e 10.497 nuovi contagi. Gli attuali positivi in Italia sono 535.524.

Preoccupa, ogni giorno di più, la situazione della Sicilia, che per il secondo giorno di seguito è la regione con il numero maggiore di nuovi positivi (+1.641 nelle ultime 24 ore). Più indietro Lazio (1.100) ed Emilia Romagna (1.034), mentre Lombardia (930) e Veneto (957) restano sotto quota mille.

Analizzando con maggiore scrupolo, come di consueto, il dato siciliano, si nota come – in controtendenza rispetto all’andamento nazionale – il numero dei nuovi contagi (1.641) supera di gran lunga quello dei guariti (962), mentre i decessi sono stati 37. Sono attualmente ricoverati in ospedale 1.667 pazienti siciliani, di cui 211 in terapia intensiva e 1.456 presso i reparti Covid. Sono, invece, in isolamento domiciliare obbligato, in attesa di negativizzazione, 45.527 siciliani.

Il grosso dei nuovi positivi continua a concentrarsi in Sicilia Occidentale: 569 a Palermo, 325 a Trapani. A seguire, Catania (237), Messina (198), Siracusa (165), Caltanissetta (62), Agrigento (53), Ragusa (27), Enna (5).