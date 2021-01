Grandi riconoscimenti per la Rose Ballet Academy di Marsala al Concorso About Dance

Grande soddisfazione per la Scuola Rose Ballet Academy ASD in via WoodHouse s.n.c. a Marsala sotto la Direzione Artistica di Francesco Casano. Dopo il premio ricevuto a dicembre 2020 in occasione del noto concorso Nazionale “Salerno Danza D’Amore contest”, con medaglie d’oro e argento per le allieve partecipanti (Francesca Stracquadanio, Marta Bonafede e Costanza Lipani), si ripete la grande gioia per la premiazione di varie borse di studio per alcune allieve della scuola al Concorso Internazionale di About Dance online 2021, con giuria tecnica di fama Nazionale e Internazionale composta da (Kristina Grigorova, Andrè de La Roche, Oliviero Bifulco, Little Phil, Alessia) per diverse categorie.

Questi i riconoscimenti conquistati dagli allievi della Rose Ballet di Marsala:

Premio 1° posto a Francesca Stracquadanio, Marta Bonafede entrambi anni 10, categoria Duo Hip Hop Children; Premio 2° posto a Francesca Stracquadanio età 10 anni, categoria Assolo Modern Children; Premio 3° posto a Costanza Lipani età 10 anni, categoria Assolo Special Show.

Inoltre è stato assegnato anche il premio “ONWEB” in Teatro, per la coreografia del duo hip hop curato da Francesco Casano, direttore artistico della Scuola e dall’insegnante di Hip Hop Giorgio Zichittella. Casano ringrazia le allieve e i genitori per l’impegno mostrato e per i risultati ottenuti. “La Rose Ballet Academy ASD e fiera di voi… presto torneremo ad essere di nuovo tutti in sala” afferma il direttore artistico.