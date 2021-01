Covid. Dipasquale: “No ai ‘furbetti del vaccino’ in Sicilia”

“Il Presidente Musumeci, anche nella sua qualità di commissario Covid, non può assistere passivamente a gravi disfunzioni nelle procedure di somministrazione dei vaccini: tutti devono aspettare il loro turno e non è accettabile che si creino le condizioni per la somministrazione ai ‘furbetti del vaccino“. Lo ha detto il parlamentare regionale del PD Nello Dipasquale intervenendo nel corso della seduta di oggi all’Ars.

“Se il Papa ed il Presidente della Repubblica aspettano il loro turno – ha aggiunto Dipasquale – non capisco perché qualcuno in Sicilia possa immaginare di fare ‘saltare la fila’ a chi non avrebbe ancora diritto alla dose”.