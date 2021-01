Coronavirus, Sicilia terza per nuovi contagi. In provincia di Trapani altri 254 positivi

Quasi ventimila i nuovi positivi in Italia. L’ultima rilevazione del Ministero della Salute conferma il trend degli ultimi giorni, che ha visto nuovamente crescere il numero di nuovi contagiati rispetto alle guarigioni. Nelle ultime 24 ore, si sono registrati 19.978 casi in più sul territorio nazionale, che portano il totale degli attuali positivi a 572.842, mentre i decessi sono stati 483 e le guarigioni 17.040. Sicilia al terzo posto per numero di nuovi contagiati (+1.839), alle spalle di Veneto (+3.100) e Lombardia (+2.506) e davanti ad Emilia Romagna (+1790), Lazio (+1.543) e Piemonte (+1.532).

In Sicilia si sono registrati nelle ultime 24 ore anche 31 decessi e 1.082 guarigioni. Gli attuali positivi sono 40.398, suddivisi tra soggetti in isolamento domiciliare obbligatorio (38.937) e ricoverati (1.461), a loro volta suddivisi tra degenti in reparti Covid (1.256) e in terapia intensiva (205).

Questo, invece, il dato dei positivi emersi nelle ultime 24 ore nelle nove province siciliane: Trapani 254, Palermo 317, Agrigento 157, Caltanissetta 92, Enna 60, Messina 283, Catania 438, Ragusa 41, Siracusa 197.