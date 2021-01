Coronavirus: in Italia nuovi 17.533 contagi, in Sicilia record con 1.842 casi

Secondo il bollettino del Ministero della Salute, sono 17.533 i nuovi contagiati oggi, 8 gennaio 2021, in calo rispetto a ieri (18.020), con 140.267 tamponi (ieri 121.275). Il tasso di positività è del 12,5%, in calo rispetto a ieri (14,9%). Le vittime sono state 620 (ieri 414), 17.575 i dimessi e guariti.



I ricoverati in terapia intensiva sono 2.587, stesso numero di ieri, con 187 ingressi (ieri 156). In ospedale sintomatici ci sono 23.313 pazienti, 22 più di ieri, mentre sono 544.489 le persone in isolamento domiciliare, 688 meno di ieri.

In Sicilia invece, oggi sono 1.842 i casi di Coronavirus registrati oggi, vicini al record assoluto di novembre (i contagi furono 1.871), mentre i tamponi processati sono stati 10.587. Il tasso di positività risale al 17,4% e oggi solo il Veneto in Italia ha fatto peggio.

I casi totali registrati sull’Isola da inizio epidemia sono 104.483, le vittime diventano 2.664 (35 quelle odierne). Sale a 62.147 il totale dei guariti (+840), gli attuali positivi invece aumentano di 967 unità toccando quota 39.672. Negli ospedali crescono i ricoverati: 1.246 quelli in regime ordinario (un incremento di 18 pazienti) mentre in terapia intensiva si arriva a 200 (+4).

Questa la suddivisione dei nuovi casi odierni nelle varie province dell’Isola: Palermo 472 contagi, segue Catania con 402 e poi Messina a 361. Trapani 226, Siracusa 184, Caltanissetta 81, Agrigento 63, Ragusa 51 e infine Enna con soli tre nuovi infetti.