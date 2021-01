Vaccino in Sicilia: somministrate oltre 35 mila dosi

Sono 6.203 le persone che ieri in Sicilia hanno ricevuto il vaccino anti-covid. Dall’avvio della campagna vaccinale nell’Isola sono già state somministrate, complessivamente, oltre 35mila dosi di farmaco su altrettanti cittadini rientranti nel target attuale previsto dal Piano nazionale. Secondo i dati del Ministero della Salute, sono state finora consegnate alla Sicilia 78.865 dosi di vaccino.

Complessivamente in Italia sono già state effettuate 322.943 vaccinazioni anti Covid a partire dal Vax Day del 27 dicembre. In questa fase, com’è noto, è stata data priorità al personale sanitario, con l’obiettivo di rendere Covid free tutti gli ospedali italiani, e agli ospiti delle strutture residenziali, spesso generatrici di focolai di contagio. A partire da febbraio, come confermato dal commissario Arcuri, si passerà alla vaccinazione degli over 80.A seguire, over 60, forze dell’ordine, popolazione scolastica, fornitori di servizi pubblici essenziali, operatori del servizio pubblico, personale carcerario e detenuti. Dopo di che, si procederà con tutta la popolazione.