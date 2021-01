Il Presidente del Consiglio comunale di Marsala Sturiano a Palermo in visita al neo assessore Scilla

“Ho voluto complimentarmi personalmente con il neo assessore e augurargli buon lavoro. Quale titolare delle Politiche Agricole, lo attende un impegno importante nel comparto, strategico per il nostro territorio. Sono certo che saprà onorare al meglio il suo mandato al servizio della Sicilia”. È quanto afferma il presidente del Consiglio comunale Enzo Sturiano che, stamani, ha incontrato a Palermo il neo assessore Toni Scilla.

“Nel breve dialogo odierno – continua Sturiano – abbiamo accennato alle problematiche che travagliano il settore agricolo provinciale e marsalese in particolare nonché a quelle che interessano il settore della Pesca. Agricoltura e pesca sono, infatti, i settori cardini della nostra economia. Ritengo che Scilla sarà un valido interlocutore e una risorsa per questo territorio”.

“Un ulteriore plauso – conclude Sturiano – intendo rivolgerlo al Presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana e coordinatore regionale di Forza Italia, Gianfranco Miccichè, che con l’indicazione di Toni Scilla ha voluto premiare non solo la persona ma l’intero territorio trapanese”.

“A nome della città, della giunta e mio personale – sottolinea il sindaco Massimo Grillo – desidero rivolgere all’on. Toni Scilla, neo assessore regionale all’Agricoltura e alla pesca, le mie più vive congratulazioni per l’importante incarico ricevuto dal Presidente della Regione Siciliana, on. Nello Musumeci. Con la sua designazione il Governo regionale premia oltre che l’impegno socio-politico di Scilla anche le principali fonti dell’economia locali e i lavoratori che vi gravitano: l’agricoltura e la pesca. Sono certo che il neo Assessore profonderà nello svolgimento dell’incarico tutto il suo impegno e, con l’esperienza acquista negli anni, saprà trovare il giusto mix per rilanciare questi settori cardini dell’economia isolana e provinciale”.

“L’augurio è quello – conclude l’on.Grillo – di potere lavorare in sinergia, nel rispetto dei singoli ruoli per il benessere della collettività amministrata”.