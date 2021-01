Riapertura delle scuole, a Marsala predisposto il nuovo orario degli autobus

Definiti e comunicati gli orari dei mezzi di trasporto pubblico comunale a Marsala, appositamente modificati secondo le esigenze legate alla riapertura degli Istituti di istruzione Secondaria di secondo grado.

Sono state così adempiute le disposizioni prefettizie, a seguito dei provvedimenti emanati sia dal Governo Nazionale che Regionale.

“Il fatto di essere già operativi, è frutto di un proficuo lavoro propedeutico svolto a più livelli istituzionali, sottolineano gli assessori Antonella Coppola e Michele Gandolfo. Da ultimo, la videoconferenza con i dirigenti scolastici e la loro condivisione, quasi unanime, di ridurre ogni lezione a 45 minuti, ha permesso al Servizio Municipale Autotrasporti di apportare le necessarie variazioni per consentire di soddisfare la normativa anticovid”.

Questa, in particolare, ha stabilito un doppio turno di entrata e di uscita degli studenti dagli Istituti, comportando l’opportuno adeguamento del trasporto pubblico. Pertanto, non intervenendo ulteriori provvedimenti Governativi, il mirato piano operativo predisposto dall’Amministrazione Grillo si articolerà come segue:

1° turno, entrata ore 8:00; uscita ore 13:30

2° turno, entrata ore 9:30; uscita ore 15:00

Gli studenti, davanti i rispettivi Istituti, troveranno i bus che li trasporteranno fino a Piazza Del Popolo e, da qui, proseguire verso le proprie abitazioni con i bus a partenze scaglionate: ore 13:45 (1° turno) e ore 15:15 (secondo turno).