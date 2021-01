“Angoscia e ricostruzione”, la ricetta di Mattarella per il 2021, l’ultimo (forse) da Presidente. IL VIDEO

“Abbiamo avuto la capacità di reagire. La società ha dovuto rallentare ma non si è fermata. Non siamo in balìa degli eventi. Ora dobbiamo preparare il futuro”. Ed ancora “Sono giorni di angoscia e speranza”, sono le parole con cui il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella apre uno dei passaggi più importanti del suo discorso di fine anno: “Non viviamo in una parentesi della storia. Questo è tempo di costruttori. I prossimi mesi rappresentano un passaggio decisivo per uscire dall’emergenza e per porre le basi di una stagione nuova. Non sono ammesse distrazioni. Non si deve perdere tempo. Non vanno sprecate energie e opportunità per inseguire illusori vantaggi di parte. E’ questo quel che i cittadini si attendono”.

Un messaggio, quello di Mattarella, che potrebbe essere l’ultimo da Capo di Stato, infatti a fine luglio 2021 inizia il cosiddetto “semestre bianco” ovvero il periodo di tempo durante il quale il Presidente della Repubblica Italiana, negli ultimi sei mesi del proprio mandato, non può sciogliere le Camere. Sergio Mattarella è stato eletto il 31 gennaio del 2015. A quel punto il voto anticipato diventerebbe tecnicamente impossibile.