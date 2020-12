Marsala: nonna Giovanna Lombardo spegne 100 candeline

Il 26 dicembre scorso un’altra nonnina marsalese ha festeggiato le 100 primavere. E’ la signora Giovanna Lombardo che risiede in contrada Amabilina. A festeggiarla, debitamente distanziati come impone la normativa anticovid, pochissimi parenti, il Presidente del Consiglio comunale Enzo Sturiano e il presidente provinciale dell’Unione Italiana Ciechi – sezione di Marsala, Antonio Struppa, associazione in cui è scritta da anni la signora Lombardo.

Il Presidente del Consiglio Comunale intervenendo a nome dell’Amministrazione e dell’Assise di Palazzo VII Aprile si è congratulato con la neo centenaria per il traguardo raggiunto e per come ha risposto alle sue domande.

Nonna Giovanna, che ricorda ancora il periodo in cui emigrò con suo marito Antonio Pocorobba a Bergamo per lavoro, seppur non vendente e costretta per lunghi tratti della giornata sulla sedia a rotelle, gode – in generale – di buone condizioni di salute. Contenta dei festeggiamenti anche se avrebbe voluto che partecipassero più persone, precisa di avere sempre fatto la casalinga e di avere cresciuto i suoi nipoti. Nonna Giovanna che dal suo matrimonio ha avuto 3 figli (Antonio, Leonardo e Alda), 4 nipoti e 5 pronipoti, non ama tanto i dolci. Va ghiotta, invece, per i cibi della cucina mediterranea e predilige mangiare la “pasta di casa” che, un tempo, lei stessa preparava per tutta la famiglia.