A Marsala un progetto per creare le “spiagge di città”

Hanno preso il via a Marsala i lavori del Waterfront 2 per realizzare aree attrezzate, solarium, parchi urbani in riva al mare, passeggiate. L’obiettivo progettuale è di creare anche a Marsala le prime “spiagge” di città, lungo la fascia costiera che dal porticciolo turistico giunge fino al molo prospiciente l’antica Villa Ingham, per un totale di circa 1,2 chilometri. I lavori verranno completati in un anno e mezzo.

L’inizio dei lavori, che verranno completati in 18 mesi, è stato avviato dalla recinzione del cantiere, alla presenza del sindaco Massimo Grillo, il suo vice Giacomo Tumbarello, il presidente del Consiglio comunale Enzo Sturiano e il deputato regionale Stefano Pellegrino. “I lavori sono frutto di una visione che rimette al centro il rapporto della città con il mare e che, nei prossimi mesi, vedrà la riqualificazione del tratto di costa che comprende l’area antistante la Florio, la zona limitrofa al Monumento ai Mille e l’area del Parco della Salinella” dichiara il sindaco.