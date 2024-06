Castellammare: Cala Marina diventa pedonale per un mese nei week end

Dal 1° giugno la cala marina di Castellammare del Golfo sarà pedonale solo il pomeriggio del sabato e domenica (e festivi) dalle ore 17 alle 3. L’ordinanza in vigore fino al 30 giugno prevede che la mattina l’accesso alle auto sia libero nella frequentata marina. Sempre dal 1° giugno e fino al 30 giugno, anche nel quartiere “Madrice” la ztl sarà attiva ma dal venerdì alla domenica dalle ore 12 (mezzogiorno) alle 3. Stessa limitazione nel quartiere “Chiusa” dove non si potrà accedere con le auto il venerdì, il sabato, la domenica dalle ore 12 alle 3.

«La cala marina diventa più facilmente accessibile perché la ztl è limitata ai pomeriggi di sabato e domenica. L’area inoltre è servita da tre parcheggi privati che consentono di lasciare i mezzi e raggiungerla facilmente. Il nostro intento è quello di attivare le ztl nelle sole fasce orarie di necessità così da migliorare la viabilità soprattutto nei fine settimana– sottolineano il sindaco Giuseppe Fausto e l’assessore Giovanni Todaro-. Cittadini ed attività ci indicano migliorie e necessità che, fino al 30 giugno, verifichiamo se attuabili così da rendere i quartieri più sicuri e vivibili».

Intanto nel borgo di Scopello la zona a traffico limitato è attiva tutti i giorni e per l’intera giornata, ad eccezione di una fascia mattutina libera, dalle ore 7 alle 10, quando si può entrare nel borgo con i mezzi. L’ufficio preposto al rilascio dei permessi e PASS è quello della ditta Ecoparking nei locali della polizia municipale di Castellammare del Golfo, in via Segesta 221. Telefono 3487563388 – mail: ecoparking.castellammare.tp@gmail.com