Il Rotary club Marsala Lilibeo Isole Egadi dona un sax alla Banda Aegusea

Il Rotary club Marsala Lilibeo Isole Egadi nella persona del presidente Massimiliano Saladino, questa mattina ha consegnato in dono, un sax contralto alla Banda musicale Aegusea “Vincenzo Bellini”. A ricevere la donazione dello strumento musicale il Presidente della Banda Aegusea Ignazio Sammartano ed il segretario Salvatore Bannino.

“Siamo felici di contribuire allo sviluppo di questa importante realtà isolana – dice il presidente del Rotary club Massimiliano Saladino – così da permettere la costante attività didattica ed artistica che porta avanti da anni la Banda musicale Aegusea. L’importanza di formare le nuove generazioni e di contribuire sostenendo la passione ed il talento di adolescenti che non possono contare su famiglie con basi economiche solide. Una iniziativa che rientra tra le prerogative di un club di servizio come è il Rotary club Marsala Lilibeo Isole Egadi”.