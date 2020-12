Il Buon Natale del Pd di Marsala: “La politica ha senso se guarda chi ha bisogno”

Il Natale 2020 è arrivato. A causa della pandemia da Coronavirus molte situazioni sono cambiate, noi siamo cambiati, abbiamo dato priorità alle persone. Prima, magari si andava di fretta, e gli affetti sembravano scontati, adesso, invece, abbiamo capito purtroppo, che i momenti davvero importanti sono quelli da vivere e condividere con i nostri cari. Abbiamo capito che dobbiamo fermarci e riflettere.

Il Partito Democratico di Marsala è dalla parte delle persone, perché “la politica ha un senso se esplica il suo valore più nobile nel migliorare la quotidianità delle persone, nell’essere prossima a chi ha bisogno”, adoperandoci anche al cambiamento culturale del NOI. Un ringraziamento particolare, in questo delicato momento di emergenza sanitaria da covid-19, lo rivolgiamo a tutti i medici, gli infermieri, gli oss, gli autisti del 118, i volontari a cui va il nostro grazie, perché affrontano giornalmente le difficoltà lavorative con professionalità, dedizione e competenza essendo da riferimento in un momento così delicato della nostra esistenza, che ci ha colti impreparati. Il Partito Democratico è costituito da persone, tesserati, militanti, simpatizzanti, e la politica non è scritta, la politica si pratica e si modella alle situazioni, si costruisce giorno dopo giorno.

Il Partito Democratico di Marsala, augura a tutti voi ed alle vostre famiglie un sereno Natale.

La segretaria del PD Marsala

Rosa Alba Mezzapelle