Il miglior album di Kanye West? È My Beautiful Dark Twisted Fantasy

Sono passati 10 anni dalla pubblicazione di My Beautiful Dark Twisted Fantasy, album di Kanye West e uno dei più grandi capolavori della musica hip hop attuale.

Tutto ebbe inizio nel 2009 quando Kanye West si presentò sul palco dei VMA, interrompendo Taylor Swift con queste parole: “Taylor, ti lascio finire, ma Beyoncé ha realizzato uno dei video migliori di sempre!”. A quel punto, con la reputazione definitivamente macchiata, sembrava che fosse difficile per West risollevarsi: il tour che aveva in programma con Lady Gaga nel 2009 venne cancellato e Barack Obama lo definì un idiota. Il rapper però optò per una sorta di esilio alle Hawaii per riapparire nel novembre 2010 con il suo “album di scuse”, ovvero My Beautiful Dark Twisted Fantasy (MBDTF).

Un successo immediato

L’album, composto da 13 tracce, gli permise di raggiungere la vetta della Billboard 200 per la quarta volta, e vendette 496.000 copie negli Stati Uniti nei sette giorni successivi al suo rilascio. Ha vinto anche 3 Grammy Awards, ed è rimasto per 119 settimane nella classifica Billboard 200. Un vero e proprio successo che coinvolse anche i detrattori del rapper che dovettero così ricredersi sull’artista che ottenne anche il doppio disco di platino.

Ricevette un plauso universale da parte della critica e anche molti artisti tessero le lodi di West e dell’album. Elton John definì il disco geniale, mentre Paul McCartney disse: “È stato l’album di Kanye che ho veramente invidiato”. Anche se non si tratta del suo album più venduto, conta 1,7 miliardi di ascolti su Spotify e dopo The Life of Pablo e Graduation è il suo terzo album di maggior successo.

A cos’è dovuto questo straordinario successo?

MBDTF è frutto di una certosina pianificazione e di molte ore di lavoro in studio. Kanye ha dichiarato che la traccia Power richiese ben 5000 ore di lavoro e di essersi impegnato in ugual misura per ogni singola canzone dell’album.

Il rapper si avvalse di numerosi collaboratori. Collaborarono con lui 11 artisti, come Jay-Z e John Legend, Nicki Minaj e Justin Vernon, cantante dei Bon Iver. Inoltre alla produzione dell’album parteciparono altri 18 artisti, tra cui Rihanna, Charlie Wilson, Elly Jackson of La Roux, Alicia Keys, Drake ed Elton John: tutti contribuirono ad All of the Lights, senza essere però accreditati all’interno del disco. Poi altri 20 musicisti lavorarono all’album tanto che Q-Tip la descrisse come “musica di comitato”.

Molti dettagli del processo di produzione si conoscono grazie ai racconti degli artisti che hanno collaborato con lui alla realizzazione dell’album. Sappiamo delle sessioni di registrazione da 14 ore in cui West chiese a tutti di indossare dei completi neri e durante le quali affisse dei cartelli in cui chiedeva di non usare i social, non fare foto e di concentrarsi esclusivamente sul progetto.

Il successo che MBDTF ebbe nel mondo della critica spianò sicuramente la strada a molti altri artisti, come Kendrick Lamar, Drake e Tyler, The Creator. Dopo l’uscita del disco, molti degli artisti che avevano collaborato con West esplosero definitivamente: l’album di debutto di Nicki Minaj, Pink Friday, uscì proprio lo stesso giorno di MBDTF e registrò infatti un grandissimo successo, posizionandosi in cima alla Billboard 200 dopo sole undici settimane dalla sua uscita.