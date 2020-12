Marsala: mezzi comunali per trasporto disabili di nuovo guasti, disservizio annoso

Ormai è una situazione che si protrae da anni e che non viene mai risolta. I mezzi comunali che garantiscono il trasporto dei disabili nei centri di fisioterapia e riabilitazione del territorio marsalese, presentano ancora oggi guasti. Si guastano i mezzi, in gran parte vecchi, e le persone che hanno bisogno dell’importante servizio ne restano privi.

L’ultima volta, a novembre, gli autobus non avevano superato in un primo momento la revisione. Sistemato lo step, i pullman sono di nuovo fermi perchè guasti, non potendo garantire il trasporto di chi non deambula autonomamente. Dovrebbero essere tre i mezzi a garantire il servizio, ma da una ventina di giorni non c’è nessun bus disponibile. Un disservizio notevole soprattutto in periodi difficili come quello che stiamo vivendo con l’emergenza Coronavirus e la già ridotta mobilità. Gli utenti temono che se ne parlerà il prossimo anno risolvere il problema. Ma adesso è arrivata l’ora di investire su nuovi mezzi.