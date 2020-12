Volley, sconfitta in Piemonte per la Sigel Marsala

Questa volta il Piemonte non porta bene alle azzurre marsalesi che dal 2020, prima della pausa da gare ufficiali per l’avvento del Natale, si congedano con l’esito di una sconfitta.

Marsala, nell’anticipo del sabato della 16^giornata di A2, cede le armi in tre atti al Palazzetto dello Sport di Pinerolo, casa della vicecapolista del girone “Ovest”.

La partita, dalla durata complessiva di un’ora e mezza di gioco, è stata molto più equilibrata di quello che si pensi con la Sigel a chiudere le frazioni sopra i venti punti in tutti e tre i parziali. Il rammarico, (oltre all’approccio iniziale al match non proprio indelebile e con la Sigel subito costretta a inseguire il gap di parecchi punti: ai passaggi intermedi: 9-3; 20-13; 23-19; 23-23; 25-23, ndr), risiede nel non essere riusciti ad indirizzare verso la Sicilia soprattutto il primo e il terzo set.