Pantelleria, il sindaco Campo e la maggioranza replicano alle opposizioni: “Con noi finanziamenti mai visti prima”

In meno di 24 ore, la giunta e la maggioranza di Pantelleria hanno replicato alla nota delle opposizioni politiche, che chiedevano le dimissioni immediate del sindaco Vincenzo Campo. A sottoscrivere la replica, lo stesso primo cittadino, gli assessori Francesca Marrucci, Angelo Parisi, Antonio Maria Gutierrez, Maurizio Caldo, i consiglieri comunali Graziella Francesca Di Malta, Stefano Scaltriti, Antonio Perrone, il presidente del Consiglio comunale Erik Vallini e la vicepresidente Sabina Esposito: “Rimaniamo stupiti dalla lettura della nota che i rappresentanti delle forze politiche isolane hanno recapitato al sindaco, alla giunta, ai consigliere comunali non firmatari e, addirittura, al prefetto. Possibile che chi dichiara di essere rappresentante di una forza politica abbia così poca conoscenza delle nozioni basi dell’educazione civica da aspettarsi che il prefetto provveda a far dimettere il sindaco e la maggioranza che ha vinto le elezioni? Certo, potevamo aspettarcelo da chi, dopo due anni che siede in Consiglio, non conosce la differenza tra voto contrario ed astensione per sua stessa ammissione o da chi si fa scrivere le interrogazioni e poi non è in grado di argomentarle o spiegarle, ma non certo da coloro che vorrebbero dare lezioni di politica e di buona amministrazione agli altri, dall’alto del piedistallo in cui si sono posti da soli, eretto fuori dagli scranni comunali, ai quali non sono giunti per il mancato favore elettorale”.

I firmatari della nota, replicano punto su punto, respingendo, in particolare l’accusa di aver innescato una situazione di incertezza politica, così come quella di aver causato l’isolamento istituzionale di Pantelleria, rispetto agli organi rappresentativi regionali e nazionali: “Questa amministrazione è riuscita in due anni ad ottenere una quantità di finanziamenti mai vista per opere infrastrutturali che si trascinano da decenni, facendo da spalla anche allo stesso Parco Nazionale, che senza gli uffici comunali nulla avrebbe potuto raccogliere”.