Pescatori liberi, l’urlo di gioia di Quinci ai familiari. LE IMMAGINI

14.00: Il sindaco Salvatore Quinci, appresa la notizia della liberazione dei due pescherecci di Mazara del Vallo sequestrati in Libia con i loro equipaggi, afferma: «È stata una grande emozione per me apprendere della liberazione dei 18 pescatori e dei pescherecci “Antartide” e “Medinea”. Ad ufficializzarlo è stato direttamente il Ministro degli Affari Esteri Luigi Di Maio, il quale nel corso della nostra telefonata di stamane ha manifestato la sua vicinanza a tutta la comunità Mazarese in questo momento di gioia e commozione. Finalmente i nostri marittimi potranno riabbracciare i loro cari. Nonostante i momenti di tensione eravamo certi e fiduciosi che questa vicenda si concludesse nel miglior modo possibile. A nome di tutta la mia città voglio ringraziare i Ministri Di Maio e Bonafede per l’impegno profuso e per la compostezza mostrata nella gestione di una così delicata situazione che a tratti ha raggiunto tra i familiari livelli alti di tensione, tutto il Corpo Diplomatico e l’Aise per il lavoro svolto. Ancora grazie a tutte le Forze dell’Ordine che ci sono sempre state accanto, al nostro Vescovo monsignor Domenico Mogavero, nonché agli organi di stampa che con grande professionalità hanno dato voce al dolore di un’intera comunità».

I pescatori sono già a bordo e faranno ritorno probabilmente con i loro pescherecci verso casa. Erano 18 di diverse nazionalità, sotto sequestro dal 1° settembre dalle autorità libiche, metre navigavano in acque internazionali a 35 miglia nord di Bengasi; lì sono stati fermati da una motovedetta libica delle forze di Haftar.

Stamani la conferma della liberazione e l’annuncio del sindaco Quinci di Mazara del Vallo alle famiglie dei marittimi, una chiamata che ne dava la bella notizia e l’urlo del primo cittadino, un urlo di gioia seguito dall’emozione dei familiari in appresione da 108 giorni.

Ecco le prime immagini dei pescatori al porto in procinto di partire e tornare a casa.

“Oggi è un giorno stupendo, meraviglioso, Dio ha ascoltato le nostre preghiere. Potere riabbracciare i nostri pescatori significa ritornare a vivere”, è quanto dichiarato dai portavoce del Comitato delle famiglie dei pescatori di Mazara del Vallo, Giuseppe e Piero Giacalone, Ignazio Bonomo e Marika Calandrino che ringraziano il Presidente dell’Assemblea Regionale siciliana Gianfranco Miccichè e il Presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi per il supporto e la vicinanza.