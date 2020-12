Conte e Di Maio verso la Libia, quasi fatta per la liberazione dei pescatori mazaresi

Alcune notizie arrivano dalla Libia dove sembra che dopo 108 giorni siano stati liberati i pescatori mazaresi. In realtà sono 18 (otto italiani, sei tunisini, due indonesiani e due senegalesi) ad essere sequestrati lo scorso primo settembre a 35 miglia da Bengasi. Tra questi i motopesca mazaresi “Antartide” e “Medinea”.

Pare che il presidente del consiglio Giuseppe Conte e il ministro degli Esteri Luigi Di Maio siano in volo per Bengasi per risolvere di persona la questione. Nelle ultime ore si era alzata molta apprensione e diverse sono state le iniziative per chiedere la liberaziona dei marittimi.

Ieri la notizia che i 18 pescatori era stati trasferiti da qualche giorno dal carcere di el Kuefia, a 15 km da Bengasi, nel porto della capitale. Lo spostamento è stato segnalato dal satellite.

Bisognerà adesso capire se i pescatori torneranno a casa a bordo dei due pescherecci sequestrati e che dovrebbero essere rilasciati anch’essi, oppure con un volo di Stato. Si attendono ulteriori sviluppi.