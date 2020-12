Mazara: niente ritiro dell’umido il 25 e l’1 gennaio. Nuovo calendario per raccolta pannolini

L’Ufficio Ambiente del Comune di Mazara del Vallo rende noto che, nelle giornate di venerdì 25 dicembre e venerdì 1 gennaio 2021, il servizio di raccolta dell’umido non si svolgerà in quanto festivi. Pertanto la sera del 24 e 31 dicembre non andranno esposti i mastelli. La raccolta dell’umido verrà effettuata sabato 26 dicembre e sabato 2 gennaio insieme al multimateriale.

Inoltre dal 21 dicembre il servizio prenotazioni per il ritiro di pannoloni e pannolini che in calendario è il giovedì, sarà attivo il lunedì e mercoledì dalle ore 8.30 alle 13.30 e dalle ore 15.00 alle 18.00; martedì, giovedì e venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.30. La prenotazione potrà essere effettuata telefonicamente o tramite WhatsApp al numero 333.6192051.