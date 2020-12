Ho appena preso la patente, ma posso guidare tutte le auto?

Appena presa la patente i giovani hanno una voglia matta di mettersi alla guida e fare in questo modo un importante passo verso il mondo degli adulti, ma quali sono le auto che un neopatentato può guidare? Il Codice della Strada prevede certe limitazioni nel primo anno dal conseguimento della patente.

Durante i primi 12 mesi dal momento in cui si prende la patente i giovani automobilisti possono guidare solo vetture con una potenza dichiarata inferiore ai 55kw o 75 CV per tonnellata di peso del veicolo. Il limite massimo a prescindere dal peso è invece fissato a 70kw (95 CV). Questa obbligazione è normata dall’articolo 117 del Codice della Strada che indica inoltre che coloro che hanno la patente da meno di tre anni devono rispettare sempre un limite di velocità di 90 km/h su strade extraurbane e 100 km/h in autostrada.

Come sapere dunque che auto può guidare un neopatentato? La risposta è facile, basta controllare il libretto di circolazione del veicolo per assicurarsi che la vettura rispetti la potenza indicata. Altro strumento per dissipare i dubbi è il Portale dell’Automobilista dove si può inserire la targa del veicolo nell’apposita sezione “Neopatentati”. In soccorso vengono anche gli operatori del settore, che offrono vetture pensate appositamente per i neopatentati. Il concessionario online Autoo.it offre un’ampia gamma di auto per neopatentati usate o km 0. L’usato è infatti la scelta più immediata di un neopatentato, sia per il costo contenuto del mezzo, sia perché di solito si tratta di un’utilitaria facile da guidare.

Le dimensioni ridotte delle city-car le rendono pratiche da guidare per chi come i giovani deve fare un certo periodo di apprendistato ed accumulare esperienza, facilitando così alcune manovre critiche per i primi mesi come i parcheggi o la guida in una situazione di traffico intenso. Vista la mancanza di esperienza a volte si può incappare in alcune sviste che provocano strisci o ammaccature al veicolo. L’acquisto di un’auto usata fa pesare meno sulla coscienza dell’appena maggiorenne questi eventuali errori di percorso.

Scorrendo la lista delle auto che chi ha appena preso la patente può guidare, scopriamo che le vetture sono moltissime, ed alcune di queste sono dei grandi classici, come la Opel Corsa, la Volkswagen Up, la Ford Fiesta e la Fiat 500. Il fatto di dover rispettare certe restrizioni non chiude la porta all’acquisto di vetture di alta gamma. Altre automobili che un neopatentato può guidare sono infatti Audi A1, BMW Serie1 114d, Mercedes-Benz Classe A e persino alcuni SUV come il Volkswagen T-Cross.

Al momento di scegliere che auto acquistare è importante tenere conto anche di altri fattori, primo fra tutti la sicurezza. È per questo che il consiglio è quello di acquistare una vettura che abbia superato a pieni punti i test Euro NCAP e che sia dotata di tutti i principali sistemi ADAS di assistenza alla guida. Le vetture tedesche in questo senso sono un passo avanti rispetto alle italiane ed alla sicurezza abbinano anche un eccellente sistema di infotainment, che non guasta mai.

Per i neopatentati che infrangono la norma e guidano un veicolo di potenza superiore a quella consentita, il Codice della Strada prevede delle sanzioni piuttosto severe. La multa va da un minimo di 165 euro fino ad un massimo di 661 euro. A questo si aggiunge la pena amministrativa accessoria della sospensione della patente da 2 a 8 mesi.