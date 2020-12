Marsala: inizia il controllo del territorio per le festività, posti di blocco in Città

Ha preso il via oggi a Marsala un’azione di controllo del territorio finalizzata alla prevenzione degli assembramenti e al rispetto della normativa anti-Covid sia nelle zone a traffico più elevato che nei pressi di esercizi pubblici e negozi. Con il coordinamento delle Questura, Poliziotti, Carabinieri, Militari dell’esercito e Agenti della Polizia Municipale per tutto il periodo delle festività daranno vita a posti di blocco e a pattugliamenti per le vie del centro.

Il sindaco di Marsala Massimo Grillo ringrazia Prefettura e Questura “… per la sensibilità e l’impegno che stanno portando avanti nei confronti della lotta al Coronavirus”. Nei giorni scorsi lo stesso primo cittadino recandosi in visita al 6° Reggimento Bersaglieri dell’esercito a Trapani nel colloquio avuto con il colonnello Alberto Nola aveva auspicato l’impiego degli uomini dell’esercito.