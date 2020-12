Tamponi in drive in per gli Over 65 a Trapani, Erice, Alcamo e Mazara

Nelle città della Provincia di Trapani verrà effettuato un nuovo screening drive in per la popolazione, questa volta Over 65.

Ad Alcamo la sede di effettuazione del tampone, dove saranno allocati i gazebo ad hoc è in c/da Sasi ed il servizio, effettuato dai referenti medici del’ASP di Trapani, sarà garantito dalla Polizia Municipale e dalla Protezione Civile Comunale.

Sarà possibile effettuare il tampone antigenico rapido, in modalità drive in, a partire dalle ore 9:00 alle ore 19:00 continuativamente nella giornata di Sabato 12 dicembre.

Dichiara il Sindaco Domenico Surdi: “Continua la collaborazione con l’ASP per la campagna regionale di screening dei test rapidi per la rilevazione di antigeni specifici per Sars-Cov 2. Sabato prossimo potranno effettuare i tamponi gratuiti, in modalità drive on, tutti gli over 65. Ricordo a tutti che, la tracciabilità degli eventuali contagi è di fondamentale importanza per accertare lo stato di salute della nostra popolazione”.

Domenica 13 dicembre, dalle ore 9.00 alle ore 19.00, presso l’autoparco Comunale di Via Libica a Trapani, riprenderà l’attività screening anticovid organizzata dal Comune in collaborazione con il personale sanitario dell’ASP di Trapani. Il servizio che prevede il tampone rapido in modalità “drive in” è rivolto in particolare ai titolari di attività commerciale e ai cittadini di 65 anni e oltre. Potrà accedere comunque la popolazione interessata. Il servizio è totalmente gratuito.

Sempre domenica 13 dicembre, dalle ore 9,30 alle 13,30 e dalle ore 14,30 alle ore 18,30 presso l’Autoparco comunale sito in contrada Affacciata a Mazara del Vallo, si effettuerà la campagna di screening epidemiologico con somministrazione di tamponi rapidi Covid-19, per gli operatori degli esercizi commerciali e i cittadini Over 65.

La modalità di somministrazione sarà drive-in (con auto). All’ingresso dell’Autoparco saranno incolonnate due file di auto. Coloro che vorranno sottoporsi ai test rapidi dovranno portare con sé il documento d’identità e una penna per la compilazione dei moduli che saranno distribuiti direttamente nelle auto in fila da personale volontario delle associazioni del territorio con la supervisione della Polizia Municipale. L’iniziativa è dell’Anci Sicilia, in collaborazione con l’Assessorato regionale della Salute, il Dipartimento di Igiene Pubblica distrettuale dell’Asp di Trapani ed il Comune di Mazara del Vallo.

Si terrà domenica 13 dicembre 2020, presso il centro sociale “Peppino Impastato” di via Ignazio Poma a Erice (Quartiere San Giuliano), una giornata di screening della cittadinanza per la ricerca del virus Sars-Cov-2. La giornata sarà dedicata agli over 65, agli operatori commerciali ed alle famiglie indigenti del territorio ericino. I tamponi rapidi saranno effettuati dalle ore 09.00 alle ore 19.00.

«Riteniamo corretto destinare una campagna alla fascia della popolazione più a rischio, ovvero gli over 65, estendendola alle famiglie più bisognose ed agli operatori commerciali – sottolineano la sindaca Daniela Toscano e l’assessore con delega ad igiene e sanità, Polizia municipale e Protezione civile, Vincenzo Giuseppe Di Marco -. Tale campagna contribuirà, come le precedenti, all’individuazione di eventuali nuovi positivi e, quindi, al contenimento del contagio. Ringraziamo già adesso il personale medico, i volontari delle associazioni di Protezione Civile e gli agenti della Polizia Municipale che saranno impegnati nello svolgimento della stessa. Prossimamente, tenendo sempre in considerazione le esigenze dell’Asp, saranno organizzate altre campagne di screening per le frazioni e per il centro storico».