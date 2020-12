E’ morto Paolo Rossi, per tutti Pablito

E’ morto Paolo Rossi, l’eroe del Mundial ’82. Per tutti era Pablito, il trionfatore di Spagna 82, un’edizione indimenticabile che riportò l’Italia in cima al mondo. Paolo Rossi è morto a 64 anni, era affetto da un male incurabile. L’annuncio è stato dato dalla moglie, Federica Cappelletti, con un post su Instagram.

Nel cuore di tutti gli appassionati di calcio italiani Rossi era entrato in quell’estate di 38 anni fa quando con i suoi gol trascinò gli Azzurri di Enzo Bearzot a vincere i campionati del Mondo in Spagna. Tre gol al Brasile, due alla Polonia, uno alla Germania in finale. Il trionfo, il titolo di capocannoniere, il pallone d’oro, e un posto indelebile nella storia sportiva del Paese, assieme ad Enzo Bearzot e ai compagni di squadra che seppero scrivere una pagina indimenticabile della nostra storia recente: Zoff, Bergomi, Cabrini, Gentile, Scirea, Oriali, Antognoni, Tardelli, Conti, Graziani, Altobelli…

Toscano di nascita, giocò in Serie A con le maglie del Vicenza, del Perugia, della Juventus e del Milan, prima di chiudere la carriera al Verona, limitato negli ultimi anni da alcuni problemi fisici. Successivamente, si è dedicato all’imprenditoria e ha continuato a lavorare nel mondo dello sport come commentatore televisivo.