La marsalese Anna Grassellino è la donna D 2020

La scienziata marsalese Anna Grassellino è la donna D 2020. E’ infatti risultata la più votata all’interno dell’iniziativa promossa anche quest’anno dall’inserto al femminile del quotidiano La Repubblica, dopo aver superato una prima selezione riservata a un gruppo di donne, tutte straordinarie in maniera diversa per le competenze professionali o il contributo sociale che hanno offerto. Dopo la maturità al Liceo Scientifico “Pietro Ruggieri” di Marsala e la laurea in ingegneria elettronica a Pisa, Anna Grassellino si è trasferita negli Stati Uniti, dove le sue ricerche e i suoi studi sugli acceleratori di particelle le hanno fruttato prestigiosi riconoscimenti, fino al recente incarico di dirigere il centro SMQS del Fermilab di Chicago per studiare la possibilità di realizzare un supercomputer quantistico di nuova conduzione, nell’ambito di un importante progetto per il quale il Dipartimento americano per l’energia ha stanziato la ragguardevole somma di 625 milioni di dollari.

Nel corso del live trasmesso sul sito di Repubblica, la scienziata marsalese ha affermato che sarebbe ben lieta di tornare in Italia se le venisse affidato un progetto ambizioso come quello che sta coordinando negli Stati Uniti. Infine, un messaggio di incoraggiamento a tutte le ragazze che pensano a un futuro nella scienza: “il progresso nella scienza viene arricchito dalla creatività, e noi donne siamo molto creative”.

Sabato 12 dicembre, la copertina del nuovo numero di D sarà proprio dedicata ad Anna Grassellino.