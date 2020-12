Coronavirus a Marsala, Grillo annuncia uno screening per gli over 65

Dopo la popolazione scolastica, anche gli over 65 saranno sottoposti ad uno screening collettivo per verificare la loro eventuale positività al Coronavirus. Lo ha annunciato il sindaco di Marsala Massimo Grillo, che ha pubblicato sulla propria pagina facebook un post in cui comunica che la suddetta attività di screening verrà effettuata, in accordo con l’Asp di Trapani, sabato 12 dicembre, dalle 9 alle 19, presso l’area dell’autoparco comunale.

“In queste settimane – spiega Grillo – la mia amministrazione ed io abbiamo adottato, da un lato la linea del rigore nel contrasto al virus e dall’altro abbiamo preso tutte le decisioni facendoci guidare esclusivamente dalla scienza e non da voci più o meno allarmistiche o sensazionalistiche. Le settimane a cui andiamo incontro sono settimane complicate in cui dovremo continuare a convivere con il virus, e nel far ciò non possiamo permetterci l’errore di lasciarci andare a facili entusiasmi o ad altrettanto facili scoramenti. Per questo, invito tutti a mantenere la lucidità ed a non rincorrere notizie e allarmi di chi non ricopre cariche pubbliche e non può quindi avere una visione completa e informata di ciò che sta accadendo. Fidatevi solo ed esclusivamente delle informazioni che vengono dagli organi istituzionali e preposti”.

Nel suo post Grillo ha poi tracciato un riepilogo dei dati riguardanti la città di Marsala, passata nelle ultime 24 ore da 602 a 380 positivi, mentre all’ospedale Paolo Borsellino i ricoveri sono scesi dai 68 dello scorso 30 novembre ai 58 di oggi (53 nel reparto Covid e 5 in terapia intensiva): “Un dato che ci rincuora ma a cui fanno da contraltare i 7 decessi registrati da sabato a oggi. Registriamo, quindi, un miglioramento della curva epidemiologica che ci fa ben sperare ma che allo stesso tempo ci deve spingere al più rigoroso rispetto delle norme volte ad arginare la diffusione del contagio. Come ho detto più volte in queste settimane, l’unico modo per uscire il prima possibile dalla pandemia è tenere alta l’attenzione”.