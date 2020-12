Petrosino perde un’altra docente per Covid, deceduta Giulia Marino

Il Coronavirus ha colpito ancora una volta la comunità scolastica dell‘Istituto Comprensivo “Nosengo” di Petrosino. Dopo la perdita del professore Natale Pulizzi, ieri è venuta a mancare Giulia Marino, 68 anni, docente di Lettere in pensione da qualche anno. “Il nostro dolore si rinnova e diventa sempre più atroce e insopportabile – gli dedica un pensiero il preside Giuseppe Inglese -. Docente gentile e rispettosa, onesta e cordiale, che sapeva trasmettere serenità e gioia di vivere ai suoi alunni e ai colleghi.La ricorderemo sempre con stima e affetto, mentre stringiamo in un forte abbraccio la sua amata famiglia.Esprimo le più sentite condoglianze, le mie personali e quelle di tutta la comunità scolastica, alla famiglia della prof.ssa Marino. Cari Giulia e Natale, sono certo che vi sarete già incontrati e abbracciati, adesso che siete nella luce misericordiosa di Dio, proteggeteci e guidate i nostri passi”.

“Con molta tristezza – ha dichiarato il sindaco Gaspare Giacalone -, ho appreso che abbiamo perso per colpa del Covid un’altra nostra amata concittadina, Giulia Marino. Era stata insegnante, dolce e sempre disponibile per gli altri. Esprimo il mio cordoglio ai familiari. Come segno di lutto e di rispetto vi chiedo cortesemente di abbassare le saracinesche delle attività commerciali al passaggio del feretro. A voi cittadini, infine, voglio tornare a esortarvi di evitare ogni assembramento e contatto superfluo con altre persone. Nonostante tutto, facciamoci forza: dovrà finire questo incubo”.

Giulia Marino era ricoverata in ospedale, al Covid Hospital di Partinico. I funerali si terranno questo pomeriggio alle ore 16 presso la Chiesa SS Maria delle Grazie di Petrosino.