Marsala: il Natale prende il via assieme ad Assisi, accensione degli alberi in contemporanea

Oggi 8 dicembre, in occasione della solennità della Immacolata, con la anticipata sobrietà voluta dall’amministrazione Grillo, prende il via al programma natalizio.

Quest’anno, in preparazione degli eventi del 2021, “Luci dal Mediterraneo” e “Marsala Wine fest”, si dà il via ad un nuovo cammino di pace e fraternità con la città di Assisi.

Un ponte ideale, spirituale e culturale per riportare nella nostra città il Messaggio dell’uomo Francesco d’Assisi patrono d’Italia. Dalle ore 18.30 Marsala sarà collegata da Piazza Loggia con la piazza Inferiore di San Francesco antistante la Basilica del Sacro Convento.

Simultaneamente saranno accesi gli alberi di natale delle due città. Ad Assisi sarà presente anche il sindaco di Betlemme Vera Baboun.

A seguire dopo che don Marco Renda, arciprete di Marsala, benedirà l’albero di natale, a Marsala sarà illuminata la facciata della chiesa Madre con un’immagine della natività.

Sarà possibile seguire l’evento di Assisi in diretta Rai e sulla pagina del direttore della sala stampa Padre Enzo Fortunato: https://www.facebook.com/padre.enzo.fortunato/

Per mettere, inoltre, in risalto il prezioso lavoro degli operatori sanitari svolto durante la pandemia, nell’atrio del Palazzo Comunale è stato allestito dall’Associazione “Amici di Betlemme” di Padre Filippo Romano, un presepe che accoglie la natività di Gesù in una tenda della Croce Rossa Italiana. La benedizione oggi alle ore 12,00. Il sindaco Massimo Grillo e gli assessori Arturo Galfano e Antonella Coppola nei prossimi giorni illustreranno il programma delle festività natalizie e degli interventi di solidarietà per i nostri concittadini che vivono maggiori difficoltà.

