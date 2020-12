Natale sobrio a Marsala e Petrosino.

La città lilybetana – in contemporanea alla città diSan Francesco d’Assisi – ha acceso l’albero di Natale in Piazza della Repubblica (Loggia), con le luci della bandiera italiana per dimostrare vicinanza a tutto il paese in questo difficile momento di emergenza Covid. Si illumina anche Palazzo VII Aprile e la Natività viene proiettata sulla facciata della Chiesa Madre.

A Petrosino l’amministrazione ha acceso le luci di Natale e il sindaco Gaspare Giacalone, ha voluto lanciare ai suoi concittadini un messaggio:

