Mazara: entra in vigore il nuovo calendario di rifiuti

Oggi è partito il nuovo calendario di raccolta dei rifiuti e lo spazzamento meccanico delle strade di Mazara del Vallo che ha visto la pulizia di Corso Umberto I, Piazza Giacomo Matteotti, Piazza Mokarta e via Salemi; si sono inoltre aggiunte il lungomare San Vito e viale Africa.

«Siamo molto soddisfatti – dichiara l’assessore comunale al Bilancio, Caterina Agate – per la prima volta in città è attivo lo spazzamento meccanico che terrà pulita la nostra città». Si ricorda che domani, martedì 8 dicembre, il servizio di raccolta differenziata porta a porta dei rifiuti non si svolgerà in quanto festivo. Pertanto stasera non andranno esposti i mastelli. La raccolta proseguirà nei giorni successivi secondo il nuovo calendario.