Marsala, si va verso il cambio della viabilità in via Roma

Si ritorna a parlare della viabilità nel centro urbano di Marsala. E nello specifico della via Roma.

La strada, specialmente nel periodo delle festività e in prossimità dell’estate, è sempre stata al centro delle discussioni varie circa le posizioni assunte dalle varie amministrazioni comunali che si sono succedute e il difficile dialogo circa la viabilità veicolare, con i commercianti e i residenti. Pochi mesi prima delle scorse amministrative, il sindaco precedente, Alberto Di Girolamo, aveva preso la decisione di concerto con il comando dei Vigili Urbani, di dividere la carreggiata per creare una zona esclusivamente gialla dove doveva transitare il bus navetta e la carreggiata centrale dedicata la traffico veicolare.

La decisione aveva determinato, per la ridotta larghezza della strada percorribile, la decisione di abolire molti stalli della sosta delle auto trasformandoli in parcheggio per le bici e le moto. “La decisione era sbagliata – ci ha detto il consigliere comunale Pino Ferrantelli che è stato appena nominato presidente della commissione comunale che si occupa anche del trasporto pubblico -. Abolire i parcheggi, anche se erano a pagamento, per consentire il passaggio di un bus che è sempre vuoto, ha creato molti malumori e nessun vantaggio. Tanto è vero che il bus navetta, che io sappia, non fa più questa linea”. C’è anche da constatare, come ci hanno detto i commercianti della via Roma, che le macchine continuano a sostare, che multe non ne vengono elevate se non raramente, e che tutto vige nel sistema a volte più che caotico, visto che in parecchi automobilisti non hanno abbandonato la cattiva abitudine di sostare in doppia fila.

“Abbiamo già avviato un discussione con il sindaco Massimo Grillo – ci ha detto il consigliere -. Del resto ne avevamo parlato già in sede di stesura del programma. La viabilità così come è articolata adesso è inutile. Si restringe la carreggiata, si eliminano tante soste per consentire il passaggio di un bus che in tanti mi dicono hanno visto transitare pochissime volte. Di concerto con il sindaco stiamo valutando l’abolizione della corsia gialla e il ripristino della sosta”.