Grillo: “A Marsala scuole chiuse per sanificazione il 7 e il 9 dicembre”

Il sindaco di Marsala ha annunciato le date della sanificazione che interesserà gli istituti scolastici della città: il 7 e il 9 dicembre. La prossima settimana, dunque, i locali di tutti gli edifici scolastici lilybetani saranno interessati da un intervento di sanificazione, concertato con l’Asp di Trapani. Di fatto, comprendendo il fine settimana e il ponte dell’Immacolata, le scuole resteranno chiuse per cinque giorni consecutivi.

L’ordinanza, già firmata da Massimo Grillo, verrà illustrata nel dettaglio nelle prossime ore. “Una sospensione che ritengo necessaria per mitigare la diffusione del contagio”, ha affermato il primo cittadino marsalese, che ha poi definito ancora “preoccupante” la situazione in città: “nonostante si registri una flessione nella curva epidemiologica, ad oggi abbiamo 548 casi positivi, con 62 ricoverati”.

Grillo ammette che avrebbe voluto fare di più, alla luce delle preoccupazioni espresse da tante famiglie, ma che le competenze riservate ai Comuni in materia non consentono di andare oltre un breve provvedimento di sospensione delle attività didattiche mirato a un intervento di sanificazione degli istituti (“un sindaco non può chiudere le scuole”). Ha poi rinnovato l’invito alla responsabilità personale per quanto riguarda il rispetto delle misure precauzionali volte al contenimento del contagio.

“Avremo ancora qualche settimana, qualche mese di particolare difficoltà. Con il senso di comunità e la capacità di fare squadra – ha concluso il sindaco di Marsala – raggiungeremo i risultati che auspichiamo”.