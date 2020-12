Il sindaco Grillo sui pescatori mazaresi in Libia: “C’è un appello, invito Sturiano ad accoglierlo”

Un invito ai Consigli comunali trapanesi affinchè, con un proprio atto deliberativo, contribuiscano a tenere alta l’attenzione italiana e internazionale sui pescatori mazaresi trattenuti in Libia da oltre tre mesi. Lo chiedono gli ex consiglieri provinciali Giovanna Benigno e Giovanni Maniscalco, in una nota inviata anche all’Amministrazione comunale di Marsala.

“Sono giorni di angoscia per le famiglie dei nostri connazionali, privati della loro libertà e su cui non si hanno certezze sul loro stato di salute – afferma il sindaco Massimo Grillo -. Concordo con il collega sindaco Quinci quando evidenzia che l’Europa intera dovrebbe farsi sentire ma, nel frattempo, facciamo anche noi la nostra parte. Ho già invitato il presidente Sturiano ad accogliere la proposta di Benigno e Maniscalco, sollecitandolo a sensibilizzare l’intero Consiglio comunale sulla triste vicenda dei marinai mazaresi”. Dal canto suo, il presidente Enzo Sturiano, nei giorni scorsi, aveva manifestato la propria vicinanza al collega del Consiglio comunale di Mazara. Con lo stesso, tra l’altro, ha già programmato di incontrare in settimana le famiglie mazaresi per esternare loro la solidarietà dell’Assise civica di Marsala. Nel frattempo, si sta predisponendo un documento di condanna della drammatica situazione dei pescatori con richiesta di ridare loro la libertà, al fine di sottoporlo all’approvazione del Consiglio comunale nella prima seduta utile.