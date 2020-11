Covid: calano i ricoveri per il sesto giorno di fila

Come sempre avviene durante il weekend, i casi di coronavirus nel nostro Paese sono in calo: nelle ultime 24 ore sono stati accertati 20.648 contagi, 6mila in meno rispetto a ieri.

Allo stesso tempo diminuiscono i tamponi: ne sono stati effettuati 176.934 (ieri erano 225mila). La proporzione resta quindi stabile, come conferma l’incidenza dell’infezione: il rapporto tra numero quotidiano dei contagi e test effettuati è invariato all’11,6%. Se invece si considerano solo i nuovi casi testati (80.132), escludendo quindi i tamponi di controllo, il tasso risale leggermente al 25,76%. Restano alti i morti: nel giro di un giorno sono decedute 541 persone a causa del Covid. Ma si confermano i segnali positivi che arrivano dagli ospedali, con i ricoveri in calo per il sesto giorno di fila: rispetto a ieri sono stati liberati 420 posti letto in area medica e 9 nelle terapie intensive.