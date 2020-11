Marsala, si è riunita la direzione comunale del PD

Nel pomeriggio del 26 novembre si è svolto il Direttivo del Partito Democratico su piattaforma, vista l’attuale impossibilità di celebrarlo in presenza a causa dell’emergenza sanitaria da covid-19.



“Nel direttivo -Afferma una nota stampa della segretaria Rosalba Mezzapelle – si è avviato il confronto democratico come metodo per scelte condivise.

Si riparte da un primo approccio, per un percorso democratico, che si svilupperà con incontri cadenzati, per intraprendere un dialogo costruttivo e propositivo nell’interesse dei marsalesi.

Si riparte dalla ricostruzione del Partito Democratico, lavorando sulle tematiche legate alla politica locale, prima tra tutte la sanità pubblica, ma anche il razzismo, la violenza di genere, mobilità e trasporti, ritardi nei servizi, legalità e diritti, etc….

Tante le tematiche sociali cui le donne e gli uomini democratici sono chiamati ad occuparsi, ed a cui bisogna rispondere, con competenza e professionalità.

La politica richiede impegno, deve essere aperta all’ascolto, al dialogo, come opportunità di crescita e come elemento vitale della democrazia.

La passione non è finita. L’impegno del Partito Democratico sarà quello di ritornare tra la gente e coinvolgere i cittadini alla vita politica della città, soprattutto in un momento storico dove la pandemia ha causato danni anche economico-sociali, individuando possibilità, soluzioni e risposte in tempi brevi.

Siamo pronti a rimetterci in cammino, creando le condizioni per una svolta non soltanto politica ma anche culturale e morale”.