Erice: 1.448 tamponi in due giorni nei drive in e 15 positivi

Nel secondo weekend di screening della popolazione ericina per la ricerca del virus Sars-Cov-2 sono stati effettuati 1.448 tamponi rapidi ed individuati 15 nuovi positivi. La campagna di monitoraggio, svolta ancora una volta in modalità drive-in a piazza Pertini, è stata dedicata in particolare agli studenti delle scuole elementari, al personale docente e non docente ed ai relativi componenti del nucleo familiare.

L’evento è stato promosso dall’Asp di Trapani, su indicazione dell’Assessorato alla Salute, in accordo col Comune di Erice che ha messo a disposizione supporto nelle operazioni di viabilità e di assistenza tramite la Polizia Municipale e i Volontari delle associazioni di Protezione Civile *.

Nelle due campagne di screening (weekend 14-15 e 21-22 novembre) sono stati effettuati complessivamente 3131 tamponi rapidi ed individuati 30 positivi.

«Ancora una volta – commentano la sindaca Daniela Toscano e l’assessore con delega ad igiene, sanità, Polizia Municipale e Protezione Civile, Vincenzo Giuseppe Di Marco – ringraziamo il personale medico Asp coordinato dal dott. Minore, i volontari di Protezione Civile coordinati dal responsabile comunale dott. Giuseppe Tilotta, gli agenti della Polizia Municipale ed il nostro consulente Covid dott. Massimo Di Martino. Ampliare l’utilizzo dei tamponi è fondamentale per ridurre la diffusione del virus ed è per questo che ringraziamo anche i cittadini che hanno scelto volontariamente di sottoporsi al controllo».

Le associazioni di Protezione Civile che hanno collaborato alla campagna sono: