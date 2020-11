Coronavirus nel trapanese, i dati per Comune: 2575 i positivi in provincia

Sono 2575 i positivi al Coronavirus in provincia di Trapani, i dati sono aggiornati ad oggi 23 novembre 2020.

Questi i dati per città: Alcamo 350, Buseto Palizzolo 5, Calatafimi Segesta 11 Campobello di Mazara 30, Castellammare del Golfo 59, Castelvetrano 210, Custonaci 44, Erice 92, Favignana 3, Gibellina 27, Marsala 461, Mazara del Vallo 333, Paceco 64, Pantelleria 73, Partanna 35, Poggioreale 1, Salaparuta 7, Salemi 38, Santa Ninfa 4, Trapani 584, Valderice 70, Vita 3, San Vito Lo Capo 40, Petrosino 31.

I deceduti sono 58, i guariti sono 1240.

I ricoverati in terapia intensiva sono 6, i ricoverati non in terapia intensiva del territorio sono 96.

Per quanto riguarda i tamponi, sono stati effettuati 1154 molecolari e 789 tamponi per la ricerca dell’antigene.