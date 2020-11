Il sindaco di Marsala in visita al 6° Reggimento Bersaglieri di Trapani

Il sindaco di Marsala, Massimo Grillo si è recato in vista, ieri mattina alla Caserma “Luigi Giannettino” di Trapani, sede del 6° Reggimento Bersaglieri. Qui è stato ricevuto dal Comandante, Colonnello Alberto Nola. All’incontro hanno preso parte anche il Comandante della Polizia Municipale di Marsala, Enzo Menfi e il Sottufficiale di Corpo dei fanti piumati, Primo Luogotenente Giuseppe Genna. Presente all’arrivo del Sindaco anche il consigliere comunale Leonardo Pugliese, Sottufficiale in servizio al 6° Bersaglieri.

Nel corso della riunione, svoltasi in un clima di grande cordialità, il Sindaco ha ringraziato il Colonnello Nola per quanto i Bersaglieri stanno facendo in provincia di Trapani e più in generale in Sicilia nell’operazione “Strade Sicure” in questo difficile momento caratterizzato dall’emergenza Covid-19.

L’incontro, si è svolto all’insegna della sinergica partecipazione istituzionale nel rispetto delle peculiarità che contraddistinguono le due parti, riconfermando la massima collaborazione fra Comune ed Esercito Italiano.

Al termine dell’incontro, il Colonnello Alberto Nola ha donato il Crest del 6° Reggimento Bersaglieri e il Sindaco Massimo Grillo ha contraccambiato con lo stemma della Città di Marsala.