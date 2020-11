Incontro tra l’assessore Alagna e la preside dell’Istituto per il Turismo “Garibaldi”

Un’intensa attività in ambito turistico sarà sviluppata tra il Comune di Marsala e il locale Istituto Tecnico Economico e Turismo “G. Garibaldi”.

È quanto è emerso nel corso dell’incontro a Palazzo Municipale tra l’assessore al Turismo e allo Sviluppo economico Oreste Alagna e la dirigente dell’ITET Loana Giacalone, presente la docente Antonia Bonafede.

“Abbiamo raggiunto una prima intesa sugli step da seguire per dare vita alla collaborazione, che sarà sviluppato su più punti – sottolinea l’assessore Alagna – e, in tal senso, un nuovo incontro è già fissato per la prossima settimana al fine di portare avanti gli interventi che intendiamo mettere in atto”.

Fra questi, una convenzione tra Comune e Istituto Tecnico, al fine di istituzionalizzare la collaborazione, per consentire ai giovani più meritevoli di svolgere una parte del proprio percorso di alternanza scuola-lavoro all’interno dell’infopoint comunale.

Alcuni dei contenuti elaborati in collaborazione con l’Istituto, inoltre, saranno condivisi anche nel portale turistico comunale e nel sito web dell’ITET stesso.