Mazara: ordinanza di Quinci su stazionamento e Ztl (VIDEO)

Alla luce della nuova ordinanza del presidente Musumeci, che dispone fino al 3 dicembre la chiusura domenicale per tutte le attività commerciali, il sindaco di Mazara del Vallo ha annunciato un ulteriore provvedimento, attraverso un video diffuso sui canali istituzionali. In particolare, Quinci ha deliberato l’estensione alla mattina (dalle 10 alle 13) del divieto di passeggio e stazionamento, previsto da una precedente ordinanza soltanto per i pomeriggi del week end nelle vie del centro storico. Tale decisione è stata assunta in quanto il corpo di Polizia Municipale di Mazara ha segnalato diverse situazioni di assembramento. “Sarà comunque possibile recarsi presso i negozi per gli acquisti o recarsi presso i propri domicili”, assicura il primo cittadino mazarese.

In seguito a un incontro con i commercianti del centro, che hanno evidenziato le loro preoccupazioni in vista delle festività natalizie, il sindaco Quinci ha poi disposto la sospensione temporanea del divieto di transito nella Ztl. Sarà dunque consentito il traffico veicolare e la sosta lungo corso Umberto. Ciò, allo scopo di “supportare ed aiutare il tessuto commerciale urbano”. Infine, da parte del primo cittadino mazarese è arrivato un nuovo appello al senso di responsabilità: “Solo così potremo pensare di uscire da questo terribile momento che stiamo vivendo”.