I libri sono ali: Tempestina

Chi non ricorda le vacanze spensierate passate a casa dei nonni? Le merende in giardino, le coccole alla sera, i pranzi che sanno di felicità. Casa dei nonni è il posto del cuore, il luogo in cui da adulti torniamo con la memoria per sentirci al sicuro, per ricordare i momenti felici passati ad essere ciò che volevamo davvero.

Si perché bastava varcare la soglia di casa per diventare subito esploratori provetti, pirati ma soprattutto dei veri e propri principi e principesse! Le cianfrusaglie tra cui amavamo curiosare, le vecchie foto che ci rimandavano l’eco di una storia per noi troppo lontana, le marachelle subito perdonate.

I nonni, diamanti preziosi da custodire per sempre.

Quella di Tempestina è una storia che parla proprio di questo, di piccoli momenti semplici ma di estremo valore passati in compagnia di suo nonno. Stina infatti trascorre tutte le sue vacanze a casa del nonno, una bellissima casetta grigia su un’isola svedese circondata dal Mar Baltico. Insieme guardano il mare, raccolgono tutto ciò che le onde generose restituiscono alla riva e vanno a pescare prima di cena. Lì il tempo si ferma, rallenta e prende le forme che lei stessa vuole dargli.

Una sera la radio annuncia che sta per arrivare una tempesta. Tempestina è curiosa, vuole vedere coi suoi occhi una vera tempesta sul mare e decide di rimanere sveglia per sgattaiolare silenziosa sugli scogli. La bimba non sa però che spesso le tempeste, se superate in due, fanno meno paura. Basta solo ricominciare da capo. Ed ecco i temi di questo delicatissimo libro illustrato, la libertà e l’amore. Libertà di sentirsi liberi, liberi per davvero come spesso non riusciamo ad essere e l’amore di un nonno che restituisce questa libertà alla nipotina nel modo più puro che possa esistere, ovvero insegnandole a fermarsi e guardare la paura da un’altra prospettiva. Renderla più luminosa e meno violenta per affrontarla meglio e non lasciare che prenda il sopravvento.

Tempestina di Lena Anderson, edito da lupoguido, età di lettura consigliata dai 6 anni.

recensioni a cura della Libreria per bambini Albero delle Storie